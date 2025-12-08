Верховный суд РФ признал "Съезд народных депутатов" террористической организацией

Фото: Москва 24/Роман Балаев

Верховный суд России признал террористической организацию "Съезд народных депутатов" (признана в РФ нежелательной), сообщает ТАСС.

Заседание прошло в закрытом режиме. Решение подлежит немедленному исполнению.

Иск о признании "Съезда" террористическим поступил в суд от Генпрокуратуры. Организацию создали в 2022 году в Польше, ее лидером является экс-депутат Госдумы Илья Пономарев (признан в РФ иноагентом, внесен в перечень террористов и экстремистов).

По данным ФСБ, "Съезд народных депутатов" появился с целью насильственного захвата власти и изменения конституционного строя в РФ.

До этого Росфинмониторинг внес в перечень экстремистских и террористических организаций литовский "Форум свободной России". Он связан с российской оппозицией и признан нежелательным на территории страны.