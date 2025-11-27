Форма поиска по сайту

27 ноября, 14:42

Политика

Верховный суд РФ признал ФБК террористической организацией

Фото: ТАСС/Артем Геодакян

Верховный суд России признал американскую НКО "Фонд борьбы с коррупцией" (ФБК, признан в РФ иноагентом и экстремистской организацией, запрещен в РФ) террористической организацией. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные инстанции.

Уточняется, что было удовлетворено соответствующее ходатайство Генпрокуратуры РФ. Процесс проходил в закрытом режиме.

Организация была основана политиком Алексеем Навальным (включен Росфинмониторингом в перечень экстремистов и террористов). В 2021 году Мосгорсуд признал ее, а также "Фонд защиты прав граждан" (ФЗПГ) и общественное движение "Штабы Навального" (оба признаны в РФ иноагентами) экстремистскими организациями. В соответствии с решением инстанции, оба фонда были ликвидированы, а деятельность движения запрещена.

По данным прокуратуры, все организации занимались дестабилизацией социальной и общественно-политической обстановки. Согласно документу, их фактической целью являлось изменение конституционного строя с помощью сценариев цветной революции.

Ранее стало известно, что Росфинмониторинг внес литовский "Форум свободной России" в перечень экстремистских и террористических организаций. "Форум" связан с российской оппозицией, а также был признан нежелательной организацией.

В перечень также попала военизированная организация "Полк имени Кастуся Калиновского" с ее подразделениями. Это полк Вооруженных сил Украины (ВСУ), в который входят белорусские радикалы.

