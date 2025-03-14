ФСБ внесла "Правый сектор" в список террористических организаций

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Федеральная служба безопасности внесла в перечень террористических организаций украинское военизированное объединение "Национально-освободительное движение "Правый сектор" (признано в России террористическим, экстремистским и запрещено). Об этом сообщается на сайте ФСБ.

Кроме того, в перечень террористических организаций включены структурные подразделения движения. Речь идет об организации "Правая молодежь" и объединении "Добровольческий украинский корпус "Правый сектор" (признаны в РФ террористическими, экстремистскими и запрещены).

В январе Верховный суд России признал "Правый сектор" террористической организацией. Ее деятельность запрещена в РФ с 2014 года.

Ранее Росфинмониторинг внес 46-й отдельный штурмовой батальон "Донбасс" ВСУ в перечень террористических и экстремистских организаций в РФ. Сообщество было создано на базе батальона теробороны "Донбасс" нацгвардии Украины.