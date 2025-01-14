Росфинмониторинг внес батальон "Донбасс" ВСУ в список террористических организаций

Фото: 123RF/bumbledee

Росфинмониторинг внес 46-й отдельный штурмовой батальон "Донбасс" ВСУ в перечень террористических и экстремистских организаций в РФ. Об этом сообщается на сайте службы.

Отмечается, что террористическое сообщество было создано на базе батальона теробороны "Донбасс" нацгвардии Украины.

Также в список террористов и экстремистов Росфинмониторинг включил иностранных наемников. Среди них граждане Грузии Леван Беруашвили и Алекси Бибичадзе, а также гражданин Литвы Шарунас Ясюкевичюс. Ранее СК РФ обвинил их в участии в терактах в Курской области.

Кроме того, в перечне указан американский наемник Деррик Бейлс с обозначением к причастности к террористическим действиям, британский наемник Джеймс Скотт Рис Андерсон, взятый ранее в плен ВС РФ, американец Роберт Вертман, заочно обвиненный в наемничестве и совершении теракта в Курской области.

Помимо указанных лиц, в списке террористов и экстремистов оказался полковник ВСУ Павло Розлач, который заочно обвинен в совершении в Курской области теракта и применении оружия массового поражения, запрещенного международным договором РФ.

До этого Росфинмониторинг внес в перечень террористов и экстремистов математика и блогера Михаила Вербицкого, который призывал к ударам по российской территории. В силовых структурах пояснили, что против мужчины возбуждено уголовное дело о призывах к терроризму. Сейчас он находится за границей.