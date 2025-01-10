Блогер Вербицкий внесен в список террористов и экстремистов

Фото: verbit.ru (Михаил Вербицкий внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга)

Математик и блогер Михаил Вербицкий, призывавший к ударам по России, был внесен в перечень террористов и экстремистов. Об этом сказано на сайте Росфинмониторинга.

Как сообщали ранее РИА Новости источники в силовых структурах, против Вербицкого было возбуждено уголовное дело о призывах к терроризму. Сейчас же он находится за границей.

Ранее Росфинмониторинг включил галериста и коллекционера Марата Гельмана (признан в РФ иноагентом) и блогера Юсубова (оба внесены в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга), осужденного за ненависть к русским, в перечень террористов и экстремистов.

Гельман в 2022 году был объявлен в федеральный розыск статье УК РФ, однако не уточнялось, по какой именно. В свою очередь, Юсубов был приговорен к 3,5 года колонии по делу о публичных призывах к экстремисткой деятельности и возбуждении ненависти или вражды.

