Участник группы Pussy Riot Верзилов внесен в реестр террористов и экстремистов

Фото: ТАСС/Сергей Карпухин (Петр Верзилов признан иноагентом в РФ; внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга)

Росфинмониторинг внес участника группы Pussy Riot Петра Верзилова (признан в РФ иноагентом) в реестр террористов и экстремистов. Об этом говорится на сайте службы.

Помимо Верзилова, ведомство внесло в реестр агента СБУ Ярославу Хрестину, передавшую взрывчатку для покушения на экс-сотрудника Службы безопасности Украины Василия Прозорова, а также объединение, участником которого является украинский олигарх Ринат Ахметов.

Ранее в список террористов и экстремистов также был внесен глава отдела ГУР МО Украины Николай Сподар. В 2021 году он фигурировал в деле капитана 1 ранга Сергея Швиденко, осужденного в России на 6,5 года за подготовку диверсий в Крыму.

ФСБ утверждает, что Швиденко координировал действия группы из Украины, задержанной в 2016 году. Ее участники планировали взрывы башни радиотелевизионного передающего центра, мобильной газотурбинной электростанции, склада горюче-смазочных материалов и мачты радиоцентра Черноморского флота.

Кроме того, ранее Росфинмониторинг внес в список террористов и экстремистов сообщество, созданное ГУР МО Украины и действовавшее в Энергодаре Запорожской области.