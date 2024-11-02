Футболист Алиев и сотрудник Минобороны Украины Сподар внесены в список террористов в РФ

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Украинский футболист Александр Алиев и глава отдела ГУР Минобороны Украины Николай Сподар внесены в перечень террористов и экстремистов в России. Информация об этом появилась на сайте Росфинмониторинга.

Алиев, бывший футболист сборной Украины и клуба "Локомотив", ранее появился в базе розыска МВД РФ. В пресс-службе Следственного комитета по Москве сообщили, что в отношении него было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 205.2 УК РФ ("Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности"). По данным следствия, Алиев разместил видео, в котором призывал убивать жителей Курской области.

В 2021 году глава отдела ГУР Минобороны Украины Сподар фигурировал в деле капитана 1-го ранга Сергея Швиденко, осужденного в России на 6,5 года за подготовку диверсий в Крыму.

ФСБ утверждает, что Швиденко координировал действия группы из Украины, задержанной в 2016 году. Ее участники планировали взрывы башни радиотелевизионного передающего центра, мобильной газотурбинной электростанции, склада горюче-смазочных материалов и мачты радиоцентра Черноморского флота.

При задержании в июле 2021 года Швиденко дал признательные показания и заявил, что операцией руководил его начальник, которым являлся Сподар.

Ранее Росфинмониторинг внес в список террористов и экстремистов сообщество, созданное ГУР МО Украины и действовавшее в Энергодаре Запорожской области.

Также в перечень террористов и экстремистов вошло сообщество "Джамаат" (запрещено в РФ), которое было организовано в колонии № 7 в Дагестане, и анархистская организация "Авангард народной воли" (признана террористической, запрещена в РФ).