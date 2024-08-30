СК возбудил уголовное дело в отношении футболиста Александра Алиева

Фото: ТАСС/"СПОРТ-ЭКСПРЕСС"/Александр Федоров

В Москве возбуждено уголовное дело в отношении футболиста Александра Алиева после его призывов убивать жителей Курской области. Об этом сообщили в пресс-службе столичного СК.

"Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 205.2 УК РФ ("Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности")", – говорится в сообщении.

Экс-полузащитник московского "Локомотива" публично разместил видеоролик, в котором поддержал украинские войска в Курской области и призвал уничтожить мирное население региона. В настоящее время Алиев объявлен в розыск.

Как рассказала мать футболиста, семья не общается с сыном с начала спецоперации на Украине. По ее словам, она не ищет контактов с ним из соображений безопасности. При этом женщина не исключила, что ее сыну могут угрожать и заставлять делать определенные публичные заявления.

Сражения между российскими и украинскими войсками в Курской области продолжаются с 6 августа. В регионе действует режим ЧС федерального характера, а также режим КТО.

Между тем, по данным посла по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родиона Мирошника, украинские наемники и радикалы применяют сексуальное насилие против мирных жителей Курской области. Также, как сообщил посол, ВСУ наносят удары по жилым домам.

