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Мать футболиста Александра Алиева, призвавшего убивать жителей Курской области, не общается с сыном с начала спецоперации на Украине. Об этом она заявила газете "Известия".

По ее словам, у нее с сыном нет никакой связи и она не ищет контактов с ним из соображений безопасности. Женщина не исключила, что ее сыну могут угрожать и заставлять делать определенные публичные заявления.

Отец экс-полузащитника московского "Локомотива" также не общается с Алиевым-младшим. В беседе с RT он заявил, что сын не звонит своим родителям и перестал контактировать с родными с 28 февраля 2022 года.

Александр Алиев родился и 12 лет прожил в Хабаровске. Затем он переехал с семьей в Курск, где его родители проживают до сих пор. Молодой человек имеет российское и украинское гражданство. В "Локомотиве" он состоял в 2010 году.

Ранее экс-футболист московского "Локомотива" поддержал украинские войска в Курской области и призвал уничтожить мирное население региона.

Между тем, по данным посла по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родиона Мирошника, украинские наемники и радикалы применяют сексуальное насилие против мирных жителей Курской области. Он уверен, что в этот регион Киев направил "весь сброд", который представляет националистические формирования, являющиеся непосредственными участниками вылазки в Курскую область.

