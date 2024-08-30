Фото: ТАСС/СПОРТ-ЭКСПРЕСС/Александр Федоров

Бывший игрок московского футбольного клуба "Локомотив" Александр Алиев поддержал украинские войска в Курской области и призвал уничтожить мирное население региона. Об этом сообщает сайт "Комсомольской правды".

"Я хочу попросить пацанов, которые находятся в Курской области и продвигаются вперед, берегите себя, нас не сломить", – указал он в сторону ВСУ.

При этом спортсмен призвал уничтожать даже мирное население региона.

Экс-игрок клуба имеет российское и украинское гражданство. В "Локомотиве" он состоял в 2010 году.

Между тем, по данным посла по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родиона Мирошника, украинские наемники и радикалы применяют сексуальное насилие против мирных жителей Курской области. Он уверен, что в этот регион Киев направил "весь сброд", который представляет националистические формирования, являющиеся непосредственными участниками вылазки в Курскую область.

Также, как сообщил посол, ВСУ наносят удары по жилым домам в Курской области при помощи снарядов со шрапнелью. Применение подобного вооружения против мирных жителей является цинизмом, добавил он.

Сражения между российскими и украинскими войсками в Курской области продолжаются с 6 августа. В регионе действует режим ЧС федерального характера, а также режим КТО.

