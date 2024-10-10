РИА Новости: бывший футболист сборной Украины Алиев появился в базе розыска МВД России

Фото: РИА Новости/Алексей Куденко

В базе данных МВД РФ появилась информация о розыске бывшего футболиста сборной Украины Александра Алиева, обвиняемого в призывах к терроризму, сообщает РИА Новости.

Алиев разыскивается по статье УК РФ, однако, по какой именно, не уточняется.

Ранее в пресс-службе Следственного комитета по Москве сообщили, что в отношении Алиева возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 205.2 УК РФ ("Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности"). По данным следствия, Алиев разместил видео, в котором призывал убивать жителей Курской области.