Экс-футболист сборной РФ Бугаев приговорен к 9,5 года колонии за сбыт наркотиков

Фото: телеграм-канал "Объединенная пресс-служба судов Краснодарского края"

Прикубанский районный суд Краснодара назначил экс-футболисту сборной РФ Алексею Бугаеву 9,5 года колонии строгого режима по делу о покушении на незаконный сбыт наркотиков. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Кубани.

В материалах дела сказано, что в октябре прошлого года Бугаеву поступило СМС с местом нахождения "закладки". После этого футболист забрал для последующего незаконного сбыта в Сочи около 495 граммов наркотика из тайника. Однако осуществить распространение наркотических веществ ему не удалось, так как его задержали правоохранители.

Сам спортсмен утверждал, что не собирался распространять наркотики, а хотел помочь правоохранителям изобличить людей, которые предложили ему заниматься этим. Несмотря на это, Бугаев признал свою вину и раскаялся в содеянном. В качестве смягчающих обстоятельств суд учел наличие ребенка, раскаяние, а также награды за успехи в спорте.

В начале ноября прошлого года Прикубанский районный суд Краснодара арестовал Бугаева по делу о покушении на сбыт наркотиков. В суде обвиняемый не стал отрицать, что пытался скрыться от сотрудников полиции. Однако позже Бугаев заявил, что в момент задержания полицией имел при себе наркотики и оказывал сопротивление сотрудникам органов.

