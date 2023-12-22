В прокуратуре заявили, что показания Бугаева о подбросе ему наркотиков не подтвердились

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Показания бывшего футболиста сборной России Алексея Бугаева о том, что наркотики ему якобы подбросили во время досмотра, не подтвердились по результатам проверки. Об этом заявили ТАСС в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

По информации ведомства, в действиях правоохранительных органов не зафиксировано признаков злоупотребления или превышения должностных полномочий.

Ранее Прикубанский районный суд Краснодара арестовал Бугаева по делу о покушении на сбыт наркотиков. Суд установил, что 28 октября во время досмотра было обнаружено и изъято вещество весом 484,8 грамма. Экс-футболист якобы приобрел и хранил наркотики для сбыта.

В суде обвиняемый не стал отрицать, что пытался скрыться от сотрудников полиции. Однако позже Бугаев заявил, что в момент задержания полицией имел при себе наркотики и оказывал сопротивление сотрудникам органов.



Чемпиона России по боксу задержали за хранение наркотиков