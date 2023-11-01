Экс-футболист Бугаев опроверг наличие у себя наркотиков при задержании

Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко

Экс-футболист сборной России Алексей Бугаев отрицает, что в момент задержания полицией имел при себе наркотики и оказывал сопротивление сотрудникам органов. Об этом сообщила его адвокат Екатерина Макличенко.

"Однозначно, никаких наркотиков при себе у него не было, он отрицает, что у него имелся какой-то умысел на сбыт наркотиков, и он отрицает, что он сопротивлялся сотрудникам правоохранительных органов", – цитирует ее РИА Новости.

По словам стороны защиты, бывший спортсмен подписывал все бумаги, которые ему давали. Однако он не понимал, где ставит собственную подпись, и без присмотра адвоката мог подписать, что угодно.

До этого суд в Краснодаре арестовал Бугаева за сопротивление полицейским, которые заподозрили его в обороте наркотиков. Сообщалось, что экс-футболист не отрицал попытки скрыться от сотрудников правоохранительных органов.

