"Совершено нападение": что известно о состоянии игроков "Шинника" после драки с "Минаем"

В Турции 13 февраля произошла драка между футболистами российского "Шинника" и украинского "Миная". Обе команды приехали на зимние сборы и проживали в Анталье в одном отеле. Его представители признали, что до заселения ни россияне, ни украинцы не были проинформированы о таком соседстве. Рассказываем подробности, а также к каким последствиям на международной спортивной арене может привести конфликт.



Драка на сборах

Драка между футболистами российского "Шинника" и украинского "Миная" произошла в турецкой Анталье вечером 13 февраля в отеле Royal Seginus. Спортсмены останавливались в нем на зимние сборы. По данным СМИ, конфликт начался с того, что несколько представителей закарпатской команды потребовали от начальника ярославского клуба спеть гимн Украины. Он предложил им выяснить отношения на улице, однако сотрудники гостиницы сумели временно пресечь ссору. После этого стычка произошла в лифте отеля, где несколько украинских футболистов избили члена российского клуба.

Когда кабина прибыла на этаж, там стояли ярославские спортсмены, и в итоге завязалась драка. После инцидента обе команды разъехались в разные гостиницы. Вместе с тем генеральный директор "Шинника" Сергей Кулаков заявил, что номера в Royal Seginus бронировались еще в ноябре. Почему там появилась украинская команда – вопрос к отелю, подчеркнул он. В свою очередь представители Royal Seginus подтвердии, что ни россияне, ни украинцы не были проинформированы о таком соседстве перед заселением.





из заявления ФК "Шинник" Футбольный клуб "Шинник" официально заявляет, что не является инициатором данного конфликта. Наши футболисты поступили как настоящая команда, заступившись за своего одноклубника, на которого было совершено нападение.

При этом в "Минае" обвинили в произошедшем россиян. "Причиной столкновения стало позорное поведение футболистов российской команды в отношении работника отеля и провокационные выкрики в сторону закарпатцев", – сказано в заявлении клуба.

Что касается самочувствия российских футболистов, то, по словам Кулакова, у них нет существенных травм. Генеральный директор "Шинника" уточнил, что главным пострадавшим является 26-летний защитник Артем Семейкин. У игрока зафиксировали повреждение мягких тканей лица и гематому. У остальных спортсменов дела обстоят проще, добавил Кулаков. Он также опроверг информацию о том, что игроки ярославского клуба были в нетрезвом состоянии во время потасовки.



"Провоцировали, чтобы создать прецедент"

Депутат Госдумы Светлана Журова назвала драку с участием российских и украинских футболистов провокацией, сообщает "РБ Спорт".





Светлана Журова депутат Госдумы Это чистая провокация. Наших ребят специально провоцировали, чтобы создать прецедент. Это неприемлемо. Так было и на Australian Open. Это все происходит для того, чтобы продемонстрировать широкой публике, что там, где Россия и Украина, могут быть скандалы и драки, поэтому нельзя россиян никуда пускать. Это очень плохо. Допускаю, что это все может привести к отстранению обеих стран от международных соревнований.

Парламентарий заявила, что и российской, и украинской стороне нужно принимать меры для обеспечения безопасности своих спортсменов. "Плохо то, что сейчас украинская сторона подогреет этот конфликт и разнесет информацию о драке по всему миру. Безусловно, не указывая на то, по чьей вине она началась", – заключила депутат.

В свою очередь, почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков считает, что необходимо поставить вопрос об исключении Украины из еврокубков. "Не может ли УЕФА рассмотреть вопрос о дисквалификации украинских команд с учетом того, что в том инциденте украинская команда первой напала на игроков "Шинника", – пояснил он.

Колосков добавил, что россияне только отвечали на действия украинцев и в конечном итоге были вынуждены сменить отель.

