18:35Спорт
В украинском "Минае" назвали причиной драки поведение россиян
Фото: телеграм-канал "БОМБАРДИР"
Украинский футбольный клуб "Минай" прокомментировал драку со спортсменами "Шинника", заявив, что причиной конфликта стало поведение россиян. Соответствующее заявление было размещено на странице ФК в Instagram (запрещена в РФ, принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).
"Причиной столкновения стало позорное поведение футболистов российской команды в отношении работника отеля и провокационные выкрики в сторону закарпатцев", – говорится в сообщении.
Вместе с тем представители ФК опровергли информацию о том, что украинские спортсмены заставляли футболистов из России петь национальный гимн Украины. В клубе добавили, что украинцы не хотели жить с россиянами в одном отеле.
Инцидент между футболистами произошел 13 февраля в одном из отелей Турции. По версии россиян, на одного из спортсменов "Шинника" было совершено нападение, которое и стало причиной драки между футболистами двух стран.
В результате драки футболисты "Шинника" не пострадали. Изучением обстоятельств произошедшего занимаются правоохранительные органы.
Футболисты российского "Шинника" и украинского "Миная" подрались в отеле в Турции
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