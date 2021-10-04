Футбольный матч украинской лиги закончился дракой

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Фото: depositphotos/ArturVerkhovetskiy
Футболисты устроили драку после матча 11-го тура первой лиги чемпионата Украины. Потасовка произошла между игроками хмельницкого "Подполья" и донецкого "Олимпика", сообщает "Газета.ру".
Скандал случился на 96-й минуте матча, когда арбитр дал финальный свисток. Уточняется, что голкипер "Подполья" остался недоволен тем, что судья отменил два взятия ворот его команды и добавил пять минут ко второму тайму.
Выяснять отношения спортсмены продолжили даже в помещении под трибунами после матча.
Ранее сообщалось, что во время матча Лиги Европы между "Лестером" и "Наполи" итальянские футбольные фанаты подрались с британскими полицейскими. Внимание правоохранительных органов болельщики обеих команд привлекли, когда начали запускать с трибун фейерверки.
До этого в Твери произошла драка с участием около 60 футбольных фанатов "Спартака" и "Зенита". По некоторым данным, спартаковцы заранее прибыли в Тверь, чтобы организованно напасть на питерских болельщиков, приехавших на матч дублирующего состава "Зенита". Возбуждено уголовное дело о хулиганстве.
В Грозном матч "Ахмата" и "Локомотива" закончился дракой
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