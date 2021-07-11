УЕФА осудил беспорядки в Лондоне перед финалом Евро-2020

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Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) осудил беспорядки в Лондоне у стадиона "Уэмбли" перед финалом чемпионата Европы-2020, передает ТАСС.

Ранее сообщалось, что болельщики пытались снести ограждения и попасть непосредственно на саму арену. Предположительно, в инциденте приняли участие фанаты-безбилетники.

"УЕФА решительно осуждает инциденты, произошедшие сегодня вечером у стадиона "Уэмбли". Нет места такому неприемлемому поведению на футбольных полях", – заявили в организации.

Финальный матч Евро-2020 стартовал на "Уэмбли" вечером воскресенья, 11 июля. На поле встречаются сборные Англии и Италии. Англичане ведут по итогам первого тайма после гола Люка Шоу – его результативный удар на исходе второй минуты встречи стал самым быстрым в истории ЧЕ.