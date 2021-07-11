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В Лондоне стартовал финальный матч чемпионата Европы по футболу-2020. На стадионе "Уэмбли" встречаются сборные Англии и Италии.

Обе команды на пути к финалу ни разу не проиграли, пройдя групповой этап с тремя победами из трех возможных.

В полуфинале сборная Италии в серии пенальти переиграла испанскую команду. Что касается Англии, то она победила Данию благодаря противоречивому пенальти в дополнительное время.

Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков ранее назвал национальную команду Англии "самой скучной" командой турнира. Эксперт даже предположил, что англичане проиграют немцам в 1/8 финала, однако встреча закончилась со счетом 2:0 в пользу островной команды.

Сборная России на Евро-2020 заняла последнее место в группе В и не вышла в плей-офф. Решающая встреча с Данией на стадионе в Копенгагене завершилась со счетом 4:1. Впоследствии главный тренер команды Станислав Черчесов оставил пост.