Черчесов высказался об увольнении с поста тренера сборной РФ по футболу

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Бывший главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов заявил, что покинул пост не вследствие увольнения. Об этом сообщает РИА Новости.

"Меня не увольняли, это важный момент. Со стороны тренерского штаба были выполнены все задачи, которые прописаны в контракте, все, о чем мы договаривались, – все было выполнено", – подчеркнул 57-летний специалист.

Черчесов заявил, что решение прекратить сотрудничество было принято по обоюдному согласию с Российским футбольным союзом (РФС). Тренер добавил, что расторжение контракта произойдет на комфортных для РФС условиях.

Станислав Черчесов оставил пост главного тренера сборной России по футболу накануне, 8 июля. Президент Российского футбольного союза Александр Дюков уведомил, что организация начнет искать ему замену.

Сам специалист назвал пять лет работы со сборной незабываемыми. Он также поблагодарил болельщиков за поддержку.

По мнению спортивного комментатора Геннадия Орлова, преемником Черчесова может стать исключительно бывший главный тренер казанского "Рубина" и "Ростова" Курбан Бердыев. Журналист отметил выдающиеся тактические умения специалиста.