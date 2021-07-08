Черчесов назвал пять лет работы главным тренером сборной России незабываемыми

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

Экс-тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов заявил, что пять лет работы во главе команды навсегда останутся в его памяти. Об этом сообщает МК.

Он поблагодарил болельщиков и всех тех, кто эти годы жил футболом вместе со спортсменами, самих футболистов, тренерский, административный, медицинский штабы, а также Российский футбольный союз.

"Пять лет работы главным тренером национальной сборной останутся самыми незабываемыми в моей жизни", – сказал Черчесов.

Ранее стало известно, что Черчесов покинул пост тренера сборной России по футболу. РФС начнет искать Черчесову замену. Новый главный тренер займется подготовкой национальной команды к отборочным матчам чемпионата мира 2022 года.

