Симонян заявил, что Черчесов доработает в сборной до конца контракта

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Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов продолжит работу с командой. Такое заявление сделал первый вице-президент Российского футбольного союза Никита Симонян.

"Опять приглашать иностранца? Не знаю. Сегодня я могу сказать, что технический комитет выразил Черчесову доверие", – цитирует Симоняна "РБ-Спорт".

Он отметил, что решение принято на самом высоком уровне. В частности за сохранение Черчесова в должности выступил член исполкома УЕФА Александр Дюков.

21 июня сборная России проиграла команде Дании в третьем матче группового этапа чемпионата Европы по футболу со счетом 4:1. Таким образом, подопечные Станислава Черчесова не смогли пробиться в плей-офф и закончили выступление на турнире.

Глава Минспорта РФ Олег Матыцин ранее назвал выступление российской команды неудачным и сообщил, что с Российским футбольным союзом будет проведен анализ причин низкого результата.

Владимир Путин во время ежегодной прямой линии прокомментировал выступления сборных России по футболу и хоккею на крупных чемпионатах. Глава государства отметил, что поражения сборных России по хоккею и футболу показали необходимость изменений, в том числе и в кадровой составляющей.