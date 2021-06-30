Черчесов заявил, что не снимает с себя ответственность за неудачный результат на Евро-2020

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Главный тренер сборной РФ Станислав Черчесов заявил, что не снимает с себя ответственности за неудачное выступление российской команды на чемпионате Европы. Об этом сообщает ТАСС.

В среду технический комитет Российского футбольного союза (РФС) признал работу Черчесова на Евро-2020 неудовлетворительной.

"Сегодня наш тренерский штаб представил отчет по выступлению сборной России на чемпионате Европы", – сказал главный тренер российской сборной.

По словам Черчесова, в отчете в деталях отмечены основные моменты, связанные с игрой.

"Со своей стороны хотел бы поблагодарить всех членов техкома за конструктивный диалог и за те объективные критические замечания в адрес сборной. Мы нацеливали футболистов на максимальный результат и признаем, что добиться его не удалось, при этом ответственности с себя не снимаю", – рассказал он.

Черчесов выразил мнение, что, возможно, сборной не хватило куража и эмоций, которые помогли бы игрокам проявить свои лучшие качества.

21 июня сборная России проиграла команде Дании в третьем матче группового этапа чемпионата Европы по футболу со счетом 4:1. Таким образом, подопечные Станислава Черчесова не смогли пробиться в плей-офф и закончили выступление на турнире.

Глава Минспорта РФ Олег Матыцин ранее назвал выступление российской команды неудачным и сообщил, что с Российским футбольным союзом будет проведен анализ причин низкого результата.

Владимир Путин во время ежегодной прямой линии прокомментировал выступления сборных России по футболу и хоккею на крупных чемпионатах. Глава государства отметил, что поражения сборных России по хоккею и футболу показали необходимость изменений, в том числе и в кадровой составляющей.