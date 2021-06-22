Глава Минспорта назвал выступление российской сборной на Евро-2020 неудачным

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

Минспорта РФ совместно с Российским футбольным союзом проанализирует итоги выступления сборной страны на Евро-2020. Такое заявление сделал министр спорта РФ Олег Матыцин.

"Совместно с Российским футбольным союзом нам предстоит проанализировать, с чем связано неудачное выступление на чемпионате Европы", – приводит слова Матыцина ТАСС.

Руководитель ведомства отметил, что важно сделать правильные выводы и осуществить реформы, благодаря которым удастся создать единую эффективную систему массового футбола, организовать деятельность профессиональных лиг и института сборных команд.

21 июня сборная России проиграла команде Дании в третьем матче группового этапа чемпионата Европы по футболу со счетом 4:1. Таким образом, подопечные Станислава Черчесова не смогли пробиться в плей-офф и закончили выступление на турнире.