В Кремле прокомментировали выступление сборной России на Евро-2020

Фото: РИА Новости/Владимир Песня

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что нет смысла рассуждать о выступлении российской команды на чемпионате Европы по футболу, поскольку болеть за нее будут в любом случае. Об этом сообщает РИА Новости.

"Мы все любим нашу сборную в любом случае и будем болеть за нее. Рассуждения здесь излишни. В спорте простой и понятный kpi: или выигрываешь, или проигрываешь", – сказал он, отвечая на вопрос об отношении Кремля к проигрышу российских спортсменов и возможности кадровых изменений после него.

В понедельник, 21 июня, сборная России заняла последнее место в группе В и не вышла в плей-офф. Встреча с Данией на стадионе в Копенгагене завершилась со счетом 4:1.

Позже капитан российской команды Артем Дзюба принес извинения перед страной и болельщиками за поражение. Он отметил, что сборная Дании "примерно нашего уровня", но футболисты этой команды "больше контролировали" игру и знали, что "будут дальние забросы".

