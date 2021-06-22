Футболисты сборной России вернулись в Москву после выступления на Евро-2020

Фото: POOL/TASS/Wolfgang Rattay
Российская футбольная команда прилетела в Москву после проигрыша команде Дании на групповом этапе чемпионата Европы. Кадры возращения транслировал телеканал Матч ТВ.
Заключительная игра группового этапа Евро-2020 проходила на стадионе в Копенгагене 21 июня. Россияне проиграли датчанам со счетом 1:4. Таким образом, команда Станислава Черчесова расположилась на последнем месте в группе с тремя очками за три игры.
Пресс-атташе российской сборной Игорь Владимиров отметил, что во время полета домой среди игроков ощущалась опустошенность, так как решить главную задачу – выйти из группы – на этот раз не удалось.
"Переживаем, как и все люди, как и все спортсмены, это достаточно тяжело. Жизнь продолжается", – сказал Владимиров.
Он добавил, что понимает, что все помнят радость домашнего чемпионата в 2018 году, однако сейчас все сложилось иначе.
Ранее в 1/8 финала чемпионата Европы по футболу – 2020 из группы С вышли сборные Нидерландов и Австрии. Обе игры, согласно регламенту, проходили одновременно. Сборная Австрии благодаря голу Кристофа Баумгартнера обыграла команду Украины. Нидерланды со счетом 3:0 победили в матче против Северной Македонии.
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