Черчесов объяснил поражение сборной России в матче с Данией на Евро-2020

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В ходе матча между Россией и Данией было несколько хороших моментов, которые можно было реализовать и повернуть ход игры в свою пользу, заявил главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов после проигрыша команды РФ. Он также отметил, что ответственность за результат всегда лежит на тренере.

"Не сложился результат, на который нацеливались. План на игру выдерживался. <...> Но не забили, и первый полумомент у датчан завершился голом. Во втором тайме вышли отыгрываться, сами себе привезли. Перестроили игру, отыграли один мяч и хотели дальше. Но при своем штрафном была быстрая контратака, о чем мы знали, поэтому так и выстроили игру", – приводит слова Черчесова РИА Новости.

Он также сообщил, что поблагодарил футболистов за игру и отметил, что еще предстоит "переоценить, переосмыслить и делать выводы".

"Не хотелось бы говорить об игроках отдельно. Мы команда, и команда неудачно сыграла в целом. Мы первыми могли забить два мяча, но не завершили моменты. На таком турнире надо реализовывать свои моменты", – добавил он.

Ранее капитан российской сборной по футболу Артем Дзюба принес извинения перед страной и болельщиками за поражение от команды Дании в матче третьего тура группового этапа Евро-2020.

В понедельник, 21 июня, сборная России заняла последнее место в группе В и не вышла в плей-офф. Встреча с Данией на стадионе в Копенгагене завершилась со счетом 4:1.