Сборная Испании сыграла вничью с Польшей в матче Евро-2020

Фото: Getty Pool/AP/David Ramos
Сборная Испании по футболу провела ничейный матч с командой Польши в рамках группового этапа чемпионата Европы по футболу.
Игра прошла на стадионе в испанской Севилье. Встреча завершилась со счетом 1:1.
Счет на 24-й минуте матча открыл нападающий Испании Альваро Мората. Ответный гол за сборную Польши забил Роберт Левандовский. Футболист отличился на 54-й минуте.
Кроме того, на 58-й минуте испанец Жерар Морено не реализовал пенальти.
Таким образом, Испания набрала 2 очка за 2 прошедших матча на турнире и закрепилась на третьем месте в группе Е. Польша осталась на последнем, четвертом месте с 1 баллом.
Первое место в группе занимает Швеция с 4 очками. На втором месте находится команда Словакии с 3 набранными баллами.
В заключительном туре между собой сыграют Словакия и Испания, в параллельном матче встретятся Польша и Швеция. Матчи пройдут 23 июня.
Ранее сборная Англии провела ничейный матч против команды Шотландии в рамках группового этапа чемпионата Европы по футболу.
Встреча прошла на стадионе "Уэмбли" в Лондоне. Игра завершилась со счетом 0:0.
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