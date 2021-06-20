Сборная Испании сыграла вничью с Польшей в матче Евро-2020

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Сборная Испании по футболу провела ничейный матч с командой Польши в рамках группового этапа чемпионата Европы по футболу.

Игра прошла на стадионе в испанской Севилье. Встреча завершилась со счетом 1:1.

Счет на 24-й минуте матча открыл нападающий Испании Альваро Мората. Ответный гол за сборную Польши забил Роберт Левандовский. Футболист отличился на 54-й минуте.

Кроме того, на 58-й минуте испанец Жерар Морено не реализовал пенальти.

Таким образом, Испания набрала 2 очка за 2 прошедших матча на турнире и закрепилась на третьем месте в группе Е. Польша осталась на последнем, четвертом месте с 1 баллом.

Первое место в группе занимает Швеция с 4 очками. На втором месте находится команда Словакии с 3 набранными баллами.

В заключительном туре между собой сыграют Словакия и Испания, в параллельном матче встретятся Польша и Швеция. Матчи пройдут 23 июня.

Ранее сборная Англии провела ничейный матч против команды Шотландии в рамках группового этапа чемпионата Европы по футболу.

Встреча прошла на стадионе "Уэмбли" в Лондоне. Игра завершилась со счетом 0:0.