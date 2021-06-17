Охранник стадиона в Будапеште не пустил Роналду без пропуска

Фото: АР/Tibor Illyes/Pool
Ответственный охранник стадиона в Будапеште не пустил футболиста сборной Португалии Криштиану Роналду без пропуска, сообщает Pravda.Ru.
Перед игрой против Венгрии охранник арены не узнал Роналду и потребовал от того аккредитации. В Сети его уже назвали "самым ответственным в мире".
Предполагается, что сотрудника стадиона смутила маска на лице португальца. После проверки пропуска его все же пустили на стадион, а в игре с Венгрией Роналду записал на свой счет дубль.
Сборная Португалии победила команду Венгрии в матче первого тура группового этапа чемпионата Европы. Игра, состоявшаяся в Будапеште, завершилась со счетом 3:0.
Ранее сообщалось, что Криштиану Роналду обновил рекорд Мишеля Платини по количеству забитых голов в финальных стадиях чемпионатов Европы по футболу.
Чемпион Европы – 1984 Платини имеет в арсенале 9 мячей, в то время как у Роналду их уже 11. Также игрок Португалии выступал в финальных стадиях пять раз, что тоже принесло ему еще один рекорд.
Криштиану Роналду играет на чемпионатах Европы с 2004 года. Всего у него было 22 матча в финальных стадиях.
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