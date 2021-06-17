Охранник стадиона в Будапеште не пустил Роналду без пропуска

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Ответственный охранник стадиона в Будапеште не пустил футболиста сборной Португалии Криштиану Роналду без пропуска, сообщает Pravda.Ru.

Перед игрой против Венгрии охранник арены не узнал Роналду и потребовал от того аккредитации. В Сети его уже назвали "самым ответственным в мире".

Предполагается, что сотрудника стадиона смутила маска на лице португальца. После проверки пропуска его все же пустили на стадион, а в игре с Венгрией Роналду записал на свой счет дубль.

Сборная Португалии победила команду Венгрии в матче первого тура группового этапа чемпионата Европы. Игра, состоявшаяся в Будапеште, завершилась со счетом 3:0.

Ранее сообщалось, что Криштиану Роналду обновил рекорд Мишеля Платини по количеству забитых голов в финальных стадиях чемпионатов Европы по футболу.



Чемпион Европы – 1984 Платини имеет в арсенале 9 мячей, в то время как у Роналду их уже 11. Также игрок Португалии выступал в финальных стадиях пять раз, что тоже принесло ему еще один рекорд.

Криштиану Роналду играет на чемпионатах Европы с 2004 года. Всего у него было 22 матча в финальных стадиях.