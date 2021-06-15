Португалия разгромила Венгрию в матче Евро-2020

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Сборная Португалии победила команду Венгрии в матче первого тура группового этапа чемпионата Европы. Игра, состоявшаяся в Будапеште, завершилась со счетом 3:0.
На 84-й минуте гол забил Рафаэл Геррейро, еще два мяча принадлежат Криштиану Роналду.
Ранее сборная Испании сыграла вничью с командой Швеции в рамках группового этапа чемпионата Европы по футболу.
В следующем туре 19 июня пройдут встречи Португалии и Германии и Венгрии с Францией.
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