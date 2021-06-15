Футболист Жирков покинул расположение сборной России из-за травмы бедра

Футболист Юрий Жирков покинул расположение сборной России из-за травмы

Футболист Юрий Жирков покинул расположение сборной России из-за травмы мышц бедра. Об этом сообщили в пресс-службе команды.

"Технический штаб, учитывая степень тяжести повреждения, решил отпустить футболиста из расположения команды. В ближайшее время он приступит к реабилитации в одной из профильных московских клиник", – говорится в сообщении.

Спортсмен получил травму во время матча Россия – Бельгия. В настоящее время остальная часть команды готовится к матчу со сборной Финляндии.

12 июня сборная России в первом матче группового этапа чемпионата уступила команде Бельгии. Игра прошла в Санкт-Петербурге и завершилась со счетом 3:0. До этого на стадионе в Копенгагене сборная Дании уступила с минимальным счетом команде Финляндии.