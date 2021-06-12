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Спорт

12 июня, 23:52

Сборная России уступила команде Бельгии в первом матче Евро-2020

спорт

Фото: ТАСС/Александр Демьянчук

Сборная России проиграла команде Бельгии в первом матче группового этапа чемпионата Европы по футболу.

Игра, которая прошла в Санкт-Петербурге, завершилась со счетом 3:0 в пользу бельгийцев. Голами в составе победителей отметились Ромелу Лукаку (10-я и 88-я минуты) и Томас Менье (34).

По итогам встречи сборная Бельгии набрала 3 очка и возглавила группу B, опережая команду Финляндии, в чьей копилке также 3 очка, по разнице голов. У сборных России и Дании очков в активе нет.

Как сообщалось, во время игры между сборными Дании и Финляндии в Копенгагене датский полузащитник Кристиан Эриксен потерял сознание и был госпитализирован. В связи с этим матч был приостановлен в конце первого тайма при счете 0:0. Позднее стало известно, что футболиста увезли со стадиона на машине скорой помощи. В настоящее время его состояние стабилизировалось.

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