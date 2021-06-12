Матч Дания – Финляндия на ЧЕ остановлен из-за потерявшего сознание футболиста Эриксена

Фото: AP Photo/Stuart Franklin/Pool via AP

Матч группового этапа Евро-2020 между сборными Дании и Финляндии прерван после того, как игрок датской сборной Кристиан Эриксен потерял сознание на поле. Об этом сообщает РИА Новости.

Футболист потерял сознание в конце первого тайма. О его состоянии не было официальных заявлений, прямо на поле Эриксену начали оказывать медицинскую помощь, после чего унесли игрока с поля.

Команды также ушли в раздевалки. Согласно последним данным от УЕФА, матч отложен. О возобновлении или отмене игры станет известно позже.

Позднее стало известно, что Эриксена увезли со стадиона на машине скорой помощи. Матч между Данией и Финляндией проходит в Копенгагене.

Чемпионат Европы по футболу, перенесенный с 2020 года, стартовал накануне, 11 июня, матчем между сборными Италии и Турции в Риме. Игра завершилась со счетом 3:0 в пользу итальянцев.