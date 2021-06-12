Порядка 500 болельщиков из Бельгии приедет на матч со сборной России в Санкт-Петербурге

Фото: AP Photo/Dmitri Lovetsky
Около 500 болельщиков из Бельгии планируют приехать в Санкт-Петербург на матч сборной этой страны с национальной командой России в рамках Евро-2020. Об этом сообщает РИА Новости.
"Мы ожидаем, что в Санкт-Петербург приедут около или чуть выше 500 бельгийских болельщиков на матч со сборной России. Это число также может немного увеличиться по мере приближения даты матча с Финляндией, который пройдет 21 июня", – рассказали в консульстве Бельгии в Санкт-Петербурге.
По данным ведомства, бельгийские фанаты не сообщали о сложностях со въездом в Россию. При этом значительная часть болельщиков ожидается в городе непосредственно к матчу.
Согласно действующим правилам, гости Евро-2020 из других стран могут приехать в РФ без оформления визы, предъявив паспорт болельщика. Однако им необходимо предъявить негативный ПЦР-тест на коронавирус, а также соблюдать правило о средствах индивидуальной защиты.
Чемпионат Европы по футболу, перенесенный с 2020 года, стартовал накануне, 11 июня, матчем между сборными Италии и Турции в Риме. Игра завершилась со счетом 3:0 в пользу итальянцев.
Российская сборная начнет выступление на континентальном первенстве 12 июня, стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени. По мнению капитана команды Артема Дзюбы, сборная готова играть разными стилями и может полагаться на свой опыт.
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