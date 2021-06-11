Дзюба поделился ожиданиями от матча с Бельгией на Евро-2020

Фото: Агентство "Москва"/Игорь Иванко

Капитан сборной России по футболу Артем Дзюба оценил предстоящую игру против Бельгии на чемпионате Европы. Об этом сообщает ТАСС.

Футболист отметил, что волнуется перед матчем, поскольку сборной предстоит важный турнир.

"Как и любому игроку, хотелось бы забить, но на первом месте остается команда. Надо набирать очки, а остальное придет, если буду хорошо и грамотно играть", – заявил Дзюба.

Нападающий подчеркнул, что национальная команда готова к игре в разных стилях. Он также добавил, что рассчитывает на опыт команды и понимает свою собственную роль.

Турнир для европейских сборных состоится с 11 июня по 11 июля 2021 года. Матчи пройдут в 12 городах. Семь матчей первенства, в том числе три перенесенных из Дублина, примет Санкт-Петербург.

Российская сборная стартует на первенстве 12 июня в 22:00 по московскому времени.