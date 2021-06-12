Кот Ахилл предсказал победу Бельгии в матче против России на Евро-2020

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Петербургский кот-оракул Ахилл предсказал победу сборной Бельгии над сборной России в матче чемпионата Европы по футболу. Об этом сообщает Агентство "Москва".

Шуточная церемония состоялась в Государственном Эрмитаже в Санкт-Петербурге. Животному предложили две миски с кормом, на каждой из которых было по флагу сборных.

Сообщается, что Ахилл подошел к миске с флагом Бельгии и начал есть корм оттуда.

Как рассказала ветеринарный врач эрмитажных котов Анна Кондратьева, кот Ахилл будет предсказывать результаты всех матчей чемпионата Европы, которые пройдут в Санкт-Петербурге.

Накануне животное во время аналогичной церемонии выбрало миску с флагом Италии – сборная этой страны одержала победу в матче открытия турнира против Турции.

Российская сборная начнет выступление на континентальном первенстве 12 июня, стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.