Петербургские ученые создали словарь футбольной лексики к Евро-2020

Фото: ТАСС/Александр Демьянчук

Ученые Российского государственного педагогического университета имени Герцена в Санкт-Петербурге сформировали словарь футбольной лексики для болельщиков. Об этом сообщает ТАСС.

По словам ректора учреждения Сергея Богданова, проект стартовал достаточно давно.

"Когда проходил чемпионат мира по футболу, мы подготовили краткий словарь футбольной лексики. Он имел большой успех. Зная, что у нас будут проходить матчи Евро в 2021 году, мы организовали работу по созданию расширенной версии", – заявил специалист.

В словаре, как уточнил Богданов, содержится порядка 1 тысячи слов и словосочетаний, для которых подобраны эквиваленты на английском и французском языках. Кроме того, в издание добавлены сведения о новых футбольных понятиях и копии текстов о футболе за XX век.

Ректор РГПУ добавил, что следующая цель разработчиков словаря – создать мобильное приложение для телефонов, чтобы показывать те или иные термины наглядно.

Первый тираж словаря уже поступил в магазины Санкт-Петербурга, при этом возможны допечатки. Одна из версий издания оформлена в цвета Евро-2020 – голубой, белый и оранжевый, другая ориентирована на "Зенит" и украшена клубными цветами.

Турнир для европейских сборных состоится с 11 июня по 11 июля 2021 года. Матчи пройдут в 12 городах. Семь матчей первенства, в том числе три перенесенных из Дублина, примет Санкт-Петербург.

