Более 100 мошеннических сайтов появились в Сети перед Евро-2020

Фото: AP Photo/Matthias Schrader, File
Более 100 мошеннических сайтов, где якобы продают билеты на матчи, появились перед чемпионатом Европы по футболу (Евро-2020). Уточняется, что злоумышленники требуют за фальшивые билеты от 15 до 40 тысяч рублей, в то время как установленная УЕФА стоимость не превышает 16 тысяч рублей, сообщает газета "Известия".
По словам заместителя гендиректора Infosecurity Игоря Сергиенко, в настоящее время в Сети активны минимум 12 фейковых русскоязычных сайтов по продаже билетов.
"Причем такие ресурсы активно продвигаются и рекламируются: если ввести в поисковике фразу "билеты на Евро-2020", то на первых строчках поисковой выдачи окажутся именно подобные вредоносные сайты", – уточнил Сергиенко.
В компании рассказали, что большая часть сайтов ориентирована на иностранных граждан. У таких ресурсов простая верстка, а также имеются грамматические ошибки в текстах.
Ранее сообщалось, что UEFA одобрил форму сборной Украины для участия в Евро-2020. До этого она вызвала волну возмущений в России, так как на ней изображен силуэт Украины с включенным в ее границы Крымом, а также ЛНР и ДНР.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: