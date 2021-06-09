Более 100 мошеннических сайтов появились в Сети перед Евро-2020

Фото: AP Photo/Matthias Schrader, File

Более 100 мошеннических сайтов, где якобы продают билеты на матчи, появились перед чемпионатом Европы по футболу (Евро-2020). Уточняется, что злоумышленники требуют за фальшивые билеты от 15 до 40 тысяч рублей, в то время как установленная УЕФА стоимость не превышает 16 тысяч рублей, сообщает газета "Известия".

По словам заместителя гендиректора Infosecurity Игоря Сергиенко, в настоящее время в Сети активны минимум 12 фейковых русскоязычных сайтов по продаже билетов.

"Причем такие ресурсы активно продвигаются и рекламируются: если ввести в поисковике фразу "билеты на Евро-2020", то на первых строчках поисковой выдачи окажутся именно подобные вредоносные сайты", – уточнил Сергиенко.

В компании рассказали, что большая часть сайтов ориентирована на иностранных граждан. У таких ресурсов простая верстка, а также имеются грамматические ошибки в текстах.

Ранее сообщалось, что UEFA одобрил форму сборной Украины для участия в Евро-2020. До этого она вызвала волну возмущений в России, так как на ней изображен силуэт Украины с включенным в ее границы Крымом, а также ЛНР и ДНР.