УЕФА утвердил форму сборной Украины на Евро-2020 с изображением Крыма

Фото: facebook.com/andriy.pavelko

Союз европейский футбольных ассоциаций (УЕФА) одобрил форму сборной Украины для участия в Евро-2020. Об этом сообщает News.ru.

Уточняется, что все формы команд на чемпионате соответствуют обязательным правилам экипировки, а также утверждены УЕФА.

Накануне украинская сборная по футболу представила экипировку для участия в Евро-2020. На футболках спортсменов присутствует изображение Крыма, а также имеются надписи "Слава Украине!" и "Героям слава!". Это вызвало волну возмущений в РФ.

Чемпионат Европы по футболу пройдет в период с 11 июня по 11 июля.