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Спорт

16:51

Кот из Эрмитажа предсказал исход первого матча Евро-2020

спорт

Фото: ТАСС/Петр Ковалев

Известный своими пророчествами кот Ахилл из Государственного Эрмитажа предсказал победу сборной Италии над командой Турции в первом матче чемпионата Европы по футболу. Об этом сообщает ТАСС.

"Исход матча предсказан, видимо, итальянцы победят с разгромным счетом", – сказал ведущий церемонии, которая состоялась в пресс-центре Евро-2020 в северной столице России.

Перед усатым поставили две миски с кормом, каждую рядом с флагом одной из сборных, после чего кот выбрал одну из них.

Как уточнила его хозяйка, ветеринарный врач эрмитажных котов Анна Кондратьева, Ахилл будет предсказывать исходы только тех игр, которые пройдут в Санкт-Петербурге. Соответственно, следующие пророчества стоит ждать 12, 14 и 16 июня.

Эрмитажный кот прославился в 2017 году, когда в ходе Кубка конфедераций верно угадал исход трех игр из четырех.

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