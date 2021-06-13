Черчесов подвел итоги стартового матча сборной РФ против Бельгии на Евро-2020

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

Главный тренер сборной РФ по футболу Станислав Черчесов прокомментировал итоги стартового матча Россия – Бельгия на чемпионате Европы. По его словам, основным негативным моментом, повлиявшим на содержание игры и моральное состояние членов национальной команды, стал первый пропущенный мяч от бельгийцев.

"Начали, как и планировали, достаточно компактно. Быстрый пропущенный мяч повлиял на содержание игры и моральное состояние. Это мне не понравилось больше всего – пропустили и пропустили, игра идет дальше. Надо было переламывать", – приводит слова Черчесова ТАСС.

Он также подчеркнул, что сборная России сделает все необходимое для победы над командой Финляндии во втором матче группового этапа Евро-2020.

"Никакого давления нет, мы в турнире. <...> Хотели сыграть лучше по результату и содержанию. Ждем финнов 16 июня, потом будет матч в Дании. Одним матчем все не решается, но будем делать все, чтобы победить финнов", – отметил главный тренер сборной России по футболу.

В стартовом матче группового этапа чемпионата Европы по футболу в субботу, 12 июня, сборная России уступила команде Бельгии. Игра, которая прошла в Санкт-Петербурге, завершилась со счетом 3:0 в пользу бельгийцев. Голами в составе победителей отметились Ромелу Лукаку (10-я и 88-я минуты) и Томас Менье (34).

По итогам встречи сборная Бельгии набрала 3 очка и возглавила группу B, опережая команду Финляндии, в чьей копилке также 3 очка, по разнице голов. У сборных России и Дании очков в активе нет.