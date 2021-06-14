Сборная Нидерландов победила команду Украины в матче Евро-2020

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Сборная Нидерландов по футболу обыграла команду Украины в матче первого тура группового этапа чемпионата Европы. Встреча завершилась со счетом 3:2. На 52-й минуте гол забил Джорджиньо Вейналдум, на 59-й – Ваут Вегхорст, на 85-й – Дензел Дюмфрис.
В проигравшей команде забитыми мячами отличились футболисты Андрей Ярмоленко и Роман Яремчук.
В воскресенье, 13 июня, сборная Англии по футболу обыграла команду Хорватии в своем первом матче на чемпионате Европы. Победный гол забил Рахим Стерлинг.
Накануне, 12 июня, сборная России в первом матче группового этапа чемпионата уступила команде Бельгии. Игра прошла в Санкт-Петербурге и завершилась со счетом 3:0. До этого на стадионе в Копенгагене сборная Дании уступила с минимальным счетом команде Финляндии.
Чемпионат Европы по футболу стартовал в пятницу, 11 июня. Перед началом матча прошла торжественная церемония открытия. Перед болельщиками также выступил тенор Андреа Бочелли с арией Nessun dorma из оперы "Турандот".
Изначально турнир должен был состояться летом 2020 года, однако был перенесен из-за пандемии коронавируса.
Нынешнее европейское первенство проходит в новом формате: матчи примут Санкт-Петербург, Копенгаген, Баку, Рим, Будапешт, Бухарест, Амстердам, Мюнхен, Глазго, Севилья и Лондон. При этом Санкт-Петербург примет семь игр, в том числе три перенесенных из Дублина.
Сборная Англии одолела Хорватию в матче Евро-2020
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