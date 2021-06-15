Переживший остановку сердца на матче Евро-2020 Эриксен обратился к болельщикам

Фото: instagram.com/chriseriksen8

Футболист сборной Дании Кристиан Эриксен впервые обратился к болельщикам после остановки сердца во время матча ЧЕ. Он поблагодарил их за поддержку в своем Instagram, сообщает "Газета.ру".

"Большое спасибо за ваши замечательные сообщения со всего мира, это очень много значит для меня и моей семьи. Я в порядке, мне предстоит пройти некоторые обследования в больнице, но я чувствую себя хорошо", – написал он.

Эриксен потерял сознание и упал на поле в конце первого тайма матча между сборными Дании и Финляндии на чемпионате Европы-2020. Полузащитнику оказывали помощь прямо на стадионе. Когда его состояние стабилизировалось, футболиста перевезли в госпиталь.

Прерванный из-за инцидента матч впоследствии доиграли – победу с минимальным счетом (1:0) одержала финская сборная.