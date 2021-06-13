Эриксена признали лучшим игроком матча Дания – Финляндия на Евро-2020

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Полузащитника сборной Дании по футболу Кристиана Эриксена назвали лучшим игроком матча против Финляндии на Евро-2020. Об этом сообщается на странице УЕФА в Twitter. Там опубликовано соответствующее заявление президента союза Александера Чеферина.

"Сегодняшняя звезда матча – Кристиан Эриксен. Желаю тебе скорейшего выздоровления, Кристиан. Футбол – прекрасная игра, и Кристиан прекрасно в нее играет", – говорится в сообщении.

Во время игры в Копенгагене полузащитник сборной Дании Кристиан Эриксен потерял сознание и был госпитализирован. В связи с этим матч был приостановлен в конце первого тайма при счете 0:0.

О состоянии Эриксена в первые минуты после инцидента не было официальных заявлений. Медицинскую помощь ему начали оказывать прямо на поле, после чего увезли со стадиона на машине скорой помощи. Позднее стало известно, что состояние спортсмена стабилизировалось.