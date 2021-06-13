В Датском футбольном союзе сообщили о стабильном состоянии Эриксена

Фото: REUTERS/Hannah Mckay

Госпитализированный полузащитник сборной Дании по футболу Кристиан Эриксен находится в стабильном состоянии. Об этом сообщает RT.

"Этим утром мы разговаривали с Кристианом Эриксеном, он передал свои наилучшие пожелания команде. Его состояние остаётся стабильным", – рассказали в Датском футбольном союзе.

На данный момент, по информации организации, игрок остается в больнице и пройдет дополнительное обследование.

Эриксен потерял сознание и упал на поле в конце первого тайма матча между сборными Дании и Финляндии на чемпионате Европы-2020. Полузащитнику оказывали помощь прямо на стадионе. Когда его состояние стабилизировалось, футболиста перевезли в госпиталь.

Прерванный из-за инцидента матч впоследствии доиграли – победу с минимальным счетом (1:0) одержала финская сборная.