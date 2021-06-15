Сборная Испании сыграла вничью со Швецией в матче Евро-2020

Фото: AP/TASS/Thanassis Stavrakis

Сборная Испании провела ничейный матч с командой Швеции в рамках группового этапа чемпионата Европы по футболу.

Встреча состоялась в испанской Севилье. Игра завершилась со счетом 0:0.

Как уточняется на официальном сайте УЕФА, лучшим игроком матча был признан защитник шведов Виктор Линделеф.

Таким образом, по результатам первого тура в группе E сборные Испании и Швеции получили по одному очку. Ранее в другой игре квартета команда Словакии оказалась сильнее Польши. Матч завершился со счетом 2:1.

В следующем туре сборная Швеции проведет встречу со Словакией. Игра пройдет 18 июня в Санкт-Петербурге. На следующий день Испания сыграет с Польшей в Севилье.

Ранее сборная Нидерландов обыграла команду Украины в матче первого тура группового этапа чемпионата Европы. Встреча завершилась со счетом 3:2.