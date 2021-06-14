Шик признан лучшим игроком матча Шотландия – Чехия

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Чешский форвард Патрик Шик стал лучшим игроком матча между Шотландией и Чехией, который прошел в Глазго в рамках Евро-2020. Об этом сообщает сайт UEFA.

На 42-й минуте матча спортсмен забил первый гол, после чего на 52-й минуте оформил дубль ударом с центра поля. Таким образом, встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу сборной Чехии.

Ранее сборная Нидерландов по футболу обыграла команду Украины в матче первого тура группового этапа чемпионата Европы. Встреча завершилась со счетом 3:2.

