Роналду побил рекорд Платини по количеству голов в финальных стадиях Евро

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Криштиану Роналду, выступающий нападающим сборной Португалии, обновил рекорд Мишеля Платини по количеству забитых голов в финальных стадиях чемпионатов Европы по футболу.



Чемпион Европы – 1984 Платини имеет в арсенале 9 мячей, в то время как у Роналду их уже 11. Также игрок Португалии выступал в финальных стадиях пять раз, что тоже принесло ему еще один рекорд.

Криштиану Роналду играет на чемпионатах Европы с 2004 года. Всего у него было 22 матча в финальных стадиях.

Ранее стало известно, что сборная Португалии победила команду Венгрии в матче первого тура группового этапа чемпионата Европы. Игра, состоявшаяся в Будапеште, завершилась со счетом 3:0.

