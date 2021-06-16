Эксперты составили портрет заядлого футбольного болельщика

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Президент Всероссийского объединения болельщиков Александр Шпрыгин рассказал о предпочтениях футбольных фанатов в условиях пандемии. Об этом сообщает "Вечерняя Москва".
По его словам, ранее фанаты могли смотреть матчи не только на стадионах, но и в спортивных барах и других специальных местах. Теперь чаще всего болельщики собираются у экранов дома или смотрят игры на смартфонах по дороге домой.
Также Шпрыгин отметил, что часто любители футбола придерживаются определенных общих традиций.
"Вообще болельщики, как правило, при посещении стадионов или трансляций одеваются в атрибутику своей команды. В данном случае – сборной России: все берут флаги триколоры, шарфы, футболки. Второе – это голосовая поддержка: шумно распевают песни, кричалки, лозунги. Во славу своей команды и против соперников. И, соответственно, на стадионе это все выливается в организованное "боление". Или еще придумывают баннеры с язвительными колкостями", – добавил Шпрыгин.
Психолог-сексолог Валентин Денисов-Мельников подчеркнул, что у болельщиков часто наблюдаются повышенная эмоциональность, подвижная психика, увлекаемость и высокая потребность в мужском общении.
"Зачастую это свойственно более молодым людям, потом со временем эта страсть приходит в норму и уменьшается. Наиболее агрессивные фанаты, например, которые даже в мороз болеют за свою команду с голым торсом, – это люди с повышенным тестостероном, не очень сексуально удовлетворенные. Потому что, если мужчина получает удовлетворение, его тестостерон выходит более естественным способом", – объяснил Денисов-Мельников.
Ранее футболисты сборной России обыграли в матче группового этапа команду Финляндии. Это стало первой победой российских спортсменов на чемпионате Европы.
Встреча второго тура группы B состоялась в Санкт-Петербурге в среду и завершилась со счетом 1:0. На 45-й минуте Алексей Миранчук забил единственный мяч в ворота соперника.
Сборная России встретилась с командой Финляндии на петербургской арене
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