Фото: AP Photo/Anton Vaganov, Pool

Футболист Алексей Миранчук стал автором первого гола сборной России на Евро-2020.

Спортсмен загнал мяч в ворота финнов на второй минуте компенсированного арбитром времени к первому тайму. На данный момент счет составляет 1:0 в пользу команды России.

Ранее сообщалось, что защитник российской сборной Марио Фернандес получил травму во время матча с Финляндией. Спортсмена вынесли с поля на носилках на 26-й минуте первого тайма. Его заменил Вячеслав Караваев.

Утром 16 июня известный своими пророчествами эрмитажный кот Ахилл предсказал победу сборной России над командой Финляндии. Из двух мисок, поставленных рядом с флагами команд, он предпочел ту, что находилась у российского.

